Европейские страны успешно заместили часть российского газа

Аналитик «Сколтеха»: Европа успешно заместила часть газа из России рекордным импортом СПГ

По итогам 2022 года европейские страны успешно заместили часть недополученных объемов газа из России — регион рекордно нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из других стран. Об этом в разговоре с РИА Новости заявляет аналитик Проектного центра по ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

По его словам, Европе удалось заместить около 80 миллиардов кубометров природного газа. В общей сложности в прошлом году поставки СПГ с мировых рынков оцениваются примерно в 125 миллионнов тонн, что эквивалентно около 170 миллиардов кубометров природного газа.

В первую очередь импорт был переориентирован на американский рынок. Капитонов отметил, что заводы в США почти полностью работают на Европу, а на поставки СПГ в регион приходится примерно три четверти американского экспорта данного вида топлива. Также в течение года Европа закупала любые доступные на мировых рынках партии СПГ вне зависимости от их стоимости.

На данный момент Европа практически решила проблему прохождения отопительного сезона и минимизировала последствия энергетического кризиса, который усугубился из-за резкого ограничения поставок газа из России. Благодаря аномально теплой и ветреной погоде в ноябре и начале января страны Евросоюза смогли сэкономить газ и сохранить запасы в хранилищах практически на рекордном уровне. На утро 8 января подземные газовые хранилища (ПХГ) были заполнены в среднем на 83,18 процента, а общий объем газа достиг почти 90,5 миллиарда кубометров (на 35 миллиардов кубометров меньше, чем годом ранее).

На этом фоне стоимость февральских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов в начале января впервые за почти полтора года опускалась ниже 700 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 11:55 по московскому времени газ торгуется на уровне 780 долларов за тысячу кубометров.