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17:04, 17 января 2023Мир

Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией

Самолеты НАТО, оснащенные AWACS, прибыли в Румынию для слежения за действиями России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: NATO

На авиабазу Отопени под Бухарестом прибыла группа самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, принадлежащих НАТО. Теперь они будут следить за действиями российской военной авиации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на румынские СМИ.

Самолеты перебросили с авиабазы в Гайленкирхене, где размещено 14 самолетов AWACS. Пока в Румынию прибыло три самолета.

Командование Объединенных ВВС НАТО ранее объявляло, что самолеты будут «поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза» в Юго-Восточной Европе и следить за ситуацией на Украине. «Наши AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», — говорила тогда официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

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Виктория Кондратьева
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