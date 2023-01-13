НАТО перебросит в Румынию три самолета для наблюдения за границей Украины

НАТО перебросит в Румынию три самолета с системой AWACS

НАТО перебросит в Румынию самолеты, оснащенные системой AWACS (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения). Об этом пишет ТАСС.

Альянс направит самолеты в Бухарест, они должны прибыть туда 17 января. Суда будут «поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность». ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ уточняет, что речь, предположительно, идет о трех самолетах.

Ранее такие самолеты отправляли для слежения за границей Украины с Россией. Как писало издание CBS News в марте 2014 года, два самолета, оснащенных AWACS, отправили пролететь над Румынией и Польшей, чтобы «понаблюдать за развитием кризиса на Украине». Решение прозвучало после вхождения Крыма в состав России, которое западные страны назвали незаконной оккупацией.