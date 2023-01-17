Вероятность взыскания с Apple штрафа в размере 1,2 миллиарда рублей оценили

Юрист Капустин: шанс взыскания штрафа с Apple зависит от представительства компании в РФ

Вероятность взыскания с Apple штрафа в размере 1,2 миллиарда рублей зависит от наличия представительства корпорации в России. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил ситуацию президент и член исполкома Российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Вечером 17 января стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Отмечается, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании.

Вопрос в том — есть ли сейчас представительство Apple в России. Так как официально компания не заявляла об уходе, однако была информация, что корпорация вывезла сотрудников из страны, заметил Капустин.

Если представительство осталось, то взыскание штрафа вполне реалистично, а если нет, то тогда это будет очень сложно — в таком случае исполнение этого решения нужно будет осуществлять за рубежом Анатолий Капустин президент и член исполкома Российской Ассоциации международного права

«Проблема в том, что если ФАС будет пытаться взыскивать с Apple штраф через США, то у нас с ними сейчас приостановлено действие соглашения правовой помощи, если не ошибаюсь. Все последние вопросы решались на основе либо обращения в американские суды, либо через дипломатические каналы. Если у нас сейчас это соглашение не действует, то взыскание штрафа — это чисто символическое решение», — заявил Капустин.

Ранее ФАС выдала предупреждение американской корпорации Google. Причиной стало навязывание компанией невыгодных условий договора разработчикам мобильных приложений.

