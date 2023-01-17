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11:15, 17 января 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

ВНИИ ГОЧС: прогнозируется сход лавин в горах Сочи на высоте более 1,5 тысячи метров

Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

На горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае прогнозируется сход лавин. О надвигающейся опасности на популярные российские курорты предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Из-за высокой степени лавинной опасности на прошлой неделе (с 9 по 15 января) закрывались трассы горнолыжных курортов «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». «На текущей неделе сход снежных лавин в этом муниципальном образовании прогнозируется на высотах более 1,5 тысячи метров», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Кроме того, прогнозируется сход лавин на высоте более 2,5 тысячи метров в горах Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

Ранее в январе российский турист, который вместе с товарищами отправился кататься на снегоходе в горы Хакасии, погиб под лавиной. Туристы не смогли самостоятельно найти товарища и откопать его из-под снега. Сообщить о трагедии спасателям и позвать их на помощь мужчинам удалось только вечером, так как в горах не было сигнала связи.

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Дарья Рыбак
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