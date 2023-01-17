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13:16, 17 января 2023Путешествия

Летевший в Таиланд россиянин пригрозил взорвать самолет и попал на видео

Россиянин с супругой устроили скандал на рейсе из Красноярска на Пхукет и попали на видео

Россиянин, летевший в Таиланд, пригрозил взорвать самолет, устроил скандал и попал на видео. Ролик и подробности случившегося публикует «МК в Красноярске».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе SU 634, следующем по маршруту Красноярск — Пхукет во вторник, 17 января. Воздушное судно должно было вылететь из Красноярска в 10:20 по местному времени (06:20 по Москве), однако вылет перенесли.

По словам очевидцев происшествия, один из пассажиров, находящийся в нетрезвом состоянии, во время посадки на рейс начал выкрикивать угрозы попутчикам, в том числе угрожая взорвать самолет. Позже пассажира поддержала супруга, начав огрызаться на попутчиков и членов экипажа. Отмечается, что вместе с нарушителями путешествовали их дети.

По информации ТАСС, лайнер вылетел в пункт назначения около 14:45 (10:45 по Москве). Дебошира сняли с рейса, его семья осталась с ним в Красноярске.

Ранее в январе российский самолет, летевший в Москву из Бангкокасовершил аварийную посадку в Самарканде из-за драки, один из драчунов представился сыном губернатора Красноярского края. Отмечается, что так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от стюардесс, однако получил отказ, когда его обман вскрылся.

Валентина Процкова
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