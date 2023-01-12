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21:12, 12 января 2023Путешествия

Российский самолет экстренно посадили из-за драки дебошира с «сыном губернатора»

На рейсе Бангкок — Москва пассажир представился сыном губернатора и толкнул стюардессу

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Российский самолет, следовавший из Бангкока в Москву, пришлось экстренно посадить в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от бортпроводниц, однако получил отказ, когда его обман вскрылся. После этого он толкнул тележку с едой и стюардессу, которая упала и ударилась головой. Другие пассажиры решили заступиться за бортпроводницу, между ними завязалась драка.

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Кроме того, из-за сложившейся ситуация беременная женщина, летевшая тем же рейсом в бизнес-классе, почувствовала себя плохо. В связи с произошедшим экипаж самолета решил совершить экстренную посадку. В Самарканде полиция задержала дебоширов, а женщину отвезли в роддом.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании S7 экстренно сел в крупном российском городе — Екатеринбурге — из-за плохого самочувствия пассажира. После приземления лайнера россиянина госпитализировали.

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Зарина Дзагоева
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