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09:17, 12 января 2023Путешествия

Самолет экстренно сел в российском городе из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший в Москву пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании S7 экстренно сел в крупном российском городе — Екатеринбурге — из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Согласно полученным данным, воздушное судно, следовавшее из Абакана в Москву, сменило курс и совершило незапланированную посадку в аэропорту Кольцово из-за туриста, которому стало плохо во время полета. После приземления лайнера россиянин был госпитализирован. Сейчас самолет готовится к вылету в пункт назначения. 

Ранее в январе самолет отечественного авиаперевозчика Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа, аварийно посадили в западном индийском штате Гуджарат. Причиной экстренного приземления стало сообщение о мине на борту.

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Валентина Процкова
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