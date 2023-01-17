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19:04, 17 января 2023Бывший СССР

На Украине предложили разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

Украинский депутат Гончаренко предложил разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко предложил разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Соответствующую петицию он разместил на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«Украина должна разорвать дипломатические отношения с Беларусью! Вы согласны? Если да – обязательно подпишите петицию», — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Поводом для разрыва дипломатических отношений Гончаренко считает то, что Минск предоставляет свободный доступ российским военным на территорию республики.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы.

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Алевтина Запольская
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