Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников

В Минобороны заявили об уничтожении шести украинских беспилотников в ЛНР и ДНР

Российские военнослужащие уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом во вторник, 17 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское и Петровское Донецкой народной республики», — сказано в заявлении российского военного ведомства.