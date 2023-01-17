Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 17 января 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников

В Минобороны заявили об уничтожении шести украинских беспилотников в ЛНР и ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом во вторник, 17 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское и Петровское Донецкой народной республики», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»
В Госдуме назвали ликвидацию режима Зеленского обязательной задачей СВО
Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников
Известный американский бренд отказался от поставок товаров в Россию
Джерард Батлер обжег лицо кислотой
Минобороны заявило об уничтожении «Краба» польского производства
«Калашников» передал Минобороны новые «Удавы»
Минобороны заявило о перехвате 14 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха»
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.