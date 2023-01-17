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08:18, 17 января 2023Силовые структуры

Бывшего бухгалтера российской колонии осудят за миллионное мошенничество

Под Иркутском будут судить экс-бухгалтера ИК-19 за мошенничество на 2,8 миллиона рублей

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Иркутской области суд рассмотрит дело в отношении бывшего бухгалтера исправительной колонии (ИК-19) ГУФСИН России по региону. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2019 года фигурантка переводила деньги со счета колонии на карту своего знакомого, которой сама же и пользовалась. Обвиняемая причинила ущерб ИК-19 на сумму 2,8 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что в Мордовии замначальника российской колонии пойдет под суд за взятку в виде телефона.

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Екатерина Власова
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