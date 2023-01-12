Бывший заместитель начальника российской колонии пойдет под суд за взятки

В Мордовии замначальника российской колонии пойдет под суд за взятку в виде телефона

В Республике Мордовия предстанет перед судом бывший заместитель начальника исправительной колонии ИК-17. Об этом в четверг, 12 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2020 году обвиняемый через посредника в качестве взятки от осужденного получил мобильный телефон за 45 тысяч рублей. Взятка была передана за перевод осужденного с обычных условиях отбывания наказания на облегченные. Однако сотрудники регионального ФСБ выявили преступление и произвели задержание.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.