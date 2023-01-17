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12:17, 17 января 2023Бывший СССР

В Совфеде высказались о вероятности заморозки украинского конфликта

Сенатор Цеков исключил долгосрочную заморозку конфликта на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Развитие конфликта всегда зависит от успехов и неудач противоборствующих сторон. В случае со специальное военной операцией заморозка может быть только краткосрочной, с приостановкой боевых действий на один-два месяца. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал сенатор Совфеда Сергей Цеков.

«Заморозка конфликта сейчас станет очень неблагоприятным вариантом с учетом развивающейся ситуации для отношений России и Украины. Я убежден, что стороны, в том числе и Украина, будут стремиться к тому, чтобы разрешить конфликт за столом переговоров путем достижения компромиссных договоренностей. Заморозка здесь может быть только кратковременной, на один-два месяца», — допустил политик.

Он объяснил, что, когда ни одной из противоборствующих сторон не удается достигнуть необходимых результатов, конфликт замораживается сам собой и остается неразрешенным. По мнению Цекова, такой вариант в данном случае маловероятен, противостояние двух стран продлится до момента осознания необходимости переговоров.

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«В какой-то момент это понимание придет. Может, это осознает и само руководство Украины. Причем, не сам Зеленский, а политическая верхушка, которой удастся на него надавить и заставить пойти на мирные переговоры», — предположил сенатор.

Ряд западных государств поддерживает заморозку украинского конфликта, что является препятствием для отправки вооружения Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает CNN.

«Я думаю, что такое мышление является главным препятствием для некоторых стран в отправке вооружения, в котором нуждаются украинцы», — рассказал он.

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Наталия Белова
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