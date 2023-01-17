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22:50, 17 января 2023Забота о себе

Нутрициолог рассказала о вреде заменителей кофе для некоторых людей

Нутрициолог Новикова сообщила, что цикорий противопоказан людям с варикозом и геморроем

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала о вреде заменителей кофе для некоторых людей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Пить цикорий не стоит детям до трех лет, людям, имеющим варикозное расширение вен, астму, патологии желчного пузыря и геморрой», — сказала она.

По словам специалиста, на вещества в составе цикория может возникнуть аллергия. Она порекомендовала выбирать продукт с максимально чистым составом.

Для избавления от кофеиновой зависимости нутрициолог также призвала не употреблять гуарану. Она пояснила, что напиток содержит больше кофеина, чем кофе или чай. Кроме того, гуарана противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также при артритах и хронической депрессии.

Новикова добавила, что в желудевом кофе и ячменном напитке содержится меньше кофеина, однако эти напитки также имеют противопоказания. Она призвала не употреблять напиток из ячменя людям с целиакией. По ее словам, желудевый кофе противопоказан беременным и кормящим женщинам.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье. По ее словам, даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти плодов — пять яблок сразу не съесть, так как это большое количество простых сахаров и фруктозы. Такая доза оказывает влияние на зубы, желудок и стимулирует выброс инсулина, предупредила диетолог.

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Марина Совина
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