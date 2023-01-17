Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое ранее прерывали на время ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса.

«Сегодня в 16:50 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в публикации.

Ранее в министерстве предупреждали, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения 17 января с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

Ранее в декабре 2022 года на подъездах к Крымскому мосту было увеличено количество постов досмотра. Отмечалось, что решение было принято из-за возросшего транспортного потока в преддверии праздников.