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17:04, 17 января 2023Путешествия

Движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое ранее прерывали на время ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса.

«Сегодня в 16:50 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в публикации.

Ранее в министерстве предупреждали, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения 17 января с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

Ранее в декабре 2022 года на подъездах к Крымскому мосту было увеличено количество постов досмотра. Отмечалось, что решение было принято из-за возросшего транспортного потока в преддверии праздников.

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Дарья Рыбак
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