Минтранс увеличил количество постов досмотра на подъездах к Крымскому мосту

Минтранс увеличил пропускную способность Крымского моста из-за заторов перед праздниками

На подъездах к Крымскому мосту увеличено количество постов досмотра, такое решение было принято из-за возросшего транспортного потока в преддверии праздников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минтранса России в пятницу, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что таким образом увеличилась пропускная способность моста на 60 процентов со стороны Краснодарского края и на 40 процентов со стороны Республики Крым. Благодаря новым мерам процесс досмотра будет ускорен, а водителям обеспечат безопасный проезд.

Как ранее сообщал ТАСС, в Керчи образовалась очередь из легковых автомобилей перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа. Заторы также наблюдаются со стороны Краснодарского края. В настоящее время там находятся около 1,2 тысячи легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что 30 декабря на Крым надвигается сильный ветер до 12 метров в секунду. Спасатели отметили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоемах. Кроме того, возрастает вероятность ДТП, а также затруднения движения транспорта.