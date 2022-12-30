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14:06, 30 декабря 2022Путешествия

Минтранс увеличил количество постов досмотра на подъездах к Крымскому мосту

Минтранс увеличил пропускную способность Крымского моста из-за заторов перед праздниками
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На подъездах к Крымскому мосту увеличено количество постов досмотра, такое решение было принято из-за возросшего транспортного потока в преддверии праздников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минтранса России в пятницу, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что таким образом увеличилась пропускная способность моста на 60 процентов со стороны Краснодарского края и на 40 процентов со стороны Республики Крым. Благодаря новым мерам процесс досмотра будет ускорен, а водителям обеспечат безопасный проезд.

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Как ранее сообщал ТАСС, в Керчи образовалась очередь из легковых автомобилей перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа. Заторы также наблюдаются со стороны Краснодарского края. В настоящее время там находятся около 1,2 тысячи легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что 30 декабря на Крым надвигается сильный ветер до 12 метров в секунду. Спасатели отметили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоемах. Кроме того, возрастает вероятность ДТП, а также затруднения движения транспорта.

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Зарина Дзагоева
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