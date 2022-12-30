Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России по Крыму предупредило о высокой вероятности возникновения ЧП в регионе

В пятницу, 30 декабря, в Крыму ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду. О надвигающейся опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма, вызванные нарушением работы транспорта и жизнедеятельности населения на участках локальных оползней, обвалов, суффозионно-карстовых провалов», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных происшествий (ЧП), связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоемах. Кроме того, возрастает вероятность ДТП, а также затруднения движения транспорта.

Ранее стало известно, что Московская область названа самым популярным туристическим направлением страны в 2022 году. Вторую строчку рейтинга заняла Москва, далее следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.