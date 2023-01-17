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08:23, 17 января 2023Россия

В Госдуме раскритиковали идею ввести единый тариф ЖКХ

Депутат Разворотнева заявила, что единый тариф ЖКХ в России невозможен

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева раскритиковала предложение ввести единый тариф на коммунальные услуги, поскольку их стоимость зависит от множества показателей. Об этом она заявила в интервью изданию Ura.ru.

Депутат указала, что тарифы регулируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС), однако, подчеркнула она, расчет показателей происходит по источнику тепла и по каждому водоканалу. «Тариф зависит от затрат, от себестоимости. Единым тариф быть не может», — отметила она.

Разворотнева рассказала, что в нескольких регионах уже пробовали внедрить подобный способ расчета в экспериментальном порядке, когда тариф определяли по самому эффективному источнику теплоснабжения. Однако подобный метод вызвал много вопросов, в частности, о том, что будет с остальными поставщиками услуг, если они недостаточно эффективны.

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Депутат добавила, что единый калькулятор в расчетах возможен, если речь идет об уборке подъездов, общедомовом ремонте и содержании лифтов. По ее словам, необходимы базовые показатели, на основании которых будет рассчитываться плата за какую-либо услугу.

В них также должны быть включены, например, стоимость материалов и зарплата работников в конкретной сфере, считает она. «Потому что сейчас стоимость ЖКХ определяется часто чисто политическим путем, чтобы население слишком много не платило», — указала Разворотнева.

Ранее Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. Предполагается, что это позволит повысить прозрачность отрасли.

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Варвара Кузьмина
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