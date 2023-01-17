Приговоренная к смерти за убийства женщина подавилась тюремным обедом и умерла

Приговоренная к смерти Миюки Уэта из Японии подавилась едой и умерла в тюремной больнице

В Японии женщина, которую приговорил к смерти за два убийства, подавилась едой и умерла. Об этом сообщает VICE.

49-летняя Миюки Уэта скончалась в субботу, 14 января, в тюремной больнице префектуры Хиросима. Женщина начала задыхаться во время обеда в своей камере. Когда надзиратели заметили, что Уэта подавилась, она уже потеряла сознание. Преступницу доставили в лазарет, однако там она скончалась через три часа.

Уэту приговорили к смертной казни в 2012 году за убийство 47-летнего Кадзуми Ябе и 57-летнего Хидеки Маруямы, совершенные в 2009 году с разницей в полгода. Ябе она накачала снотворным и утопила в море, а Маруяму усыпила и утопила в реке. По данным властей, с обеими жертвами Уэта ранее состояла в романтических отношениях и была должна им.

Издание уточняет, что за четыре дня до смерти преступница подавилась едой, но была спасена врачами.

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