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09:19, 17 января 2023Среда обитания

В России раскритиковали предложение упростить продажу жилья с детскими долями

RG.RU: в ФНП не поддержали предложение упростить продажу жилья с детскими долями

Фото: Агентство «Москва»

В России не поддержали предложение упростить продажу жилья с детскими долями. Эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) раскритиковали инициативу, заявив, что она может оказаться невыгодной для граждан. Об этом сообщает RG.RU.

Инициатива предполагает отмену обязательного выделения детских долей в жилье, купленном с помощью маткапитала. Граждане часто используют средства маткапитала в качества первоначального взноса при ипотеке, однако из-за детских долей в таком жилье его будет сложнее продать за долги родителей, отмечают нотариусы.

В ФНП считают, что от отмены обязательных детских долей выиграют в первую очередь банкиры. Кроме того, если снять с родителей обязанность выделять ребенку часть объекта, появится риск, что позже ребенок останется без жилья. При этом эксперты согласны, что правила покупки жилья на средства маткапитала нуждаются в более четком регулировании.

Предложение упростить продажу жилья с детскими долями выдвинули ранее в январе. В ближайшее время планируется внесение соответствующего законопроекта в Госдуму. По словам одной из авторов инициативы, предлагается дать возможность менять принадлежащие детям квадратные метры на аналогичную долю в жилье близкого родственника.

Александра Качан
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