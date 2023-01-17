Шольц высказался о последствиях энергетического кризиса в Германии

Канцлер ФРГ Шольц: экономика Германии переживет последствия энергетического кризиса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что экономика страны сможет пережить последствия энергетического кризиса и избежит рецессии. Об этом он сообщил в беседе с Bloomberg.

«Мы показали, что способны реагировать на очень сложные ситуации. Я думаю, никто не ожидал, что мы легко переживем ситуацию, при которой поставки российского газа в Германию и Европу полностью прекратятся», — сказал он.

По словам Шольца, справиться с ситуацией удалось благодаря заполнению газохранилищ и возвращению к работе 20 угольных станций для производства электроэнергии. Канцлер добавил, что в стране в конце 2022 года был запущен первый терминал для приема СПГ, второй открылся на прошлой неделе. Он также сообщил, что открытие третьего планируется на следующей неделе.

Шольц подчеркнул, что и в 2024 году ФРГ справится с ситуацией. Он отметил, что Берлин продолжит действовать в том же ключе.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о последствиях кризиса на Украине для жителей страны. В рождественском обращении к гражданам лидер ФРГ признал, что многие немцы испытывают «тяжелые времена» и вынуждены себя ограничивать. В то же время Штайнмайер отметил, что многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса сильнее.