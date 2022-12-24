Президент Германии заявил о последствиях кризиса на Украине для немцев

Штайнмайер заявил, что кризис на Украине непросто дается немцам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о последствиях кризиса на Украине для жителей страны. Его слова приводит ТАСС.

В рождественском обращении к гражданам лидер ФРГ признал, что многие немцы испытывают «тяжелые времена» и вынуждены себя ограничивать. «Вы тоже ощущаете на себе последствия этой войны, особенно экономические», — заявил он.

В то же время Штайнмайер отметил, что многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса сильнее. Он также указал на тот факт, что жители Германии «действовали смело, когда требовалась помощь». «Если и было что-то хорошее в этом году, так это опыт: вместе мы преодолеем это время. И именно поэтому мое рождественское желание состоит в том, чтобы мы взяли эту уверенность с собой в новый год», — заключил президент ФРГ.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан оказать Украине дополнительную помощь в связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры. Так, городам и федеральным землям следует налаживать отношения с украинскими муниципалитетами, считает он.

