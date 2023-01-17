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08:33, 17 января 2023Силовые структуры

ФСБ ликвидировала межрегиональный канал поставок мефедрона в Хабаровске

ФСБ перекрыла канал поставок мефедрона в Хабаровске и задержала мужчину с 3 кг наркотиков
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставок мефедрона в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы задержали 36-летнего местного жителя. Он ехал на машине с партией запрещенных веществ из другого региона в Хабаровск. Всего было три килограмма наркотиков на сумму 12 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228.1. (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее Глава МВД Владимир Колокольцев, заявил что в Московском регионе полицейские задержали шестерых участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России.

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Екатерина Власова
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