В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

В ГД внесли законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта

Депутаты Госдумы (ГД) и сенаторы Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц за продажу лекарств без рецепта. Об этом РИА Новости сообщила автор проекта, сенатор Ирина Рукавишникова.

Поправки предлагается внести в статью «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), дополнив ее новой частью, которая будет регулировать ответственность за нарушения при реализации рецептурных препаратов.

По словам сенатора, большая часть изменений коснется работы фармацевтов, так как они чаще всего нарушают закон, продавая лекарства без рецепта. «Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда "страдал" и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — рассказала Рукавишникова.

Она уточнила, что в случае принятия поправок нарушившим закон сотрудникам аптек придется заплатить штраф от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Также им может грозить запрет работы фармацевтом на срок от 6 месяцев до 1 года. В свою очередь, индивидуальных предпринимателей предлагается наказывать штрафом в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Рукавишникова подчеркнула, что за 13 лет в России почти в три раза выросло число «лекарственных наркоманов». «Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди. И, как правило, "полинаркоманы" потом переходят на "тяжёлые" наркотики», — заявила она.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят поправки в КоАП, которые освободят автомобилистов от ответственности при обнаружении в организме следов запрещенных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим лекарствам. Такие вещества входят в состав многих жаропонижающих, болеутоляющих или антигистаминных препаратов, и тестирование принявших их водителей на наркотики дает положительный результат.