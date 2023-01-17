Главком ВСУ встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона

Главком ВСУ Залужный встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в Польше. Об этом главком сообщил в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, предоставленную Соединенными Штатами и союзниками Украины», — написал Залужный.

Главком также отметил, что обсудил с представителем Пентагона нужды ВСУ.

Ранее стало известно, что Пентагон отказался отправлять Украине боеприпасы GLSDB, которые позволяют наносить удары по целям на расстоянии почти 161 километр.