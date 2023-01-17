Россиянам назвали обостряющиеся при гриппе хронические заболевания

Иммунолог Владимир Болибок: у переболевшего гриппом человека может развиться туберкулез

У переболевшего гриппом человека могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. Их он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Так называемая иммунодепрессия, по его словам, может продолжаться после гриппа несколько месяцев. «В этот период у человека обостряются все хронические заболевания. Например, если у пациента до гриппа был туберкулез в зачаточном состоянии, то он может развиться полностью. Также часто появляется ревматизм», — сказал Болибок.

Перенесенный грипп, подчеркнул иммунолог, сильно влияет на органы дыхания и обостряет хронические заболевания горла. «Человек может вылечиться от гриппа, а потом кашлять месяцами. У многих есть хронические тонзиллиты, фарингиты и бронхиты, которые потом дают о себе знать долгое время», — заключил он.

Ранее кардиолог Юлия Фокина назвала редкие симптомы гриппа. Российский врач подчеркнула, что для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, а также отсутствие повышенной температуры тела.