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13:46, 17 января 2023Экономика

Министр экономики Германии предсказал миру новые торговые войны

Министр экономики Германии Хабек: опасность новых торговых войн «очень высокая»
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Немецкий министр экономики Роберт Хабек предсказал новые торговые войны на фоне распада глобального мира. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.

«Опасность (экономических конфликтов — прим. «Ленты.ру») очень высока. И это одна из осмысленных задач Давоса. Мы видим, что некоторые страны избрали изоляцию и силовую конфронтацию», — подчеркнул глава Минэкономики Германии. На форуме участникам предстоит решить, как реагировать на новые вызовы.

Хабек заявил, что у мирового сообщества не получится решить какие-либо трудности, если оно будет придерживаться «политики России и Китая». Немецкий министр также выразил обеспокоенность тем, что глобальный мир, связанный с «идеей основания некогда неолиберального мозгового центра в Давосе» распадается «на частные и властные интересы».

В преддверии Давосского форума экономисты Всемирного экономического форума (World Economic Forum) подготовили доклад, в котором назвал главной угрозой для мировой экономики в краткосрочной перспективе (два года) удорожание стоимости жизни. Среди так называемых старых рисков эксперты упомянули инфляцию, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, социальные волнения, геополитическую конфронтацию и угрозы ядерной войны.

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Софья Ермакова
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