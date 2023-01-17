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23:46, 17 января 2023Россия

Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении зоны СВО
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы полка спецназначения «Север-АХМАТ» взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

«Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции», — заявил глава республики, отметив, что уничтожена большая часть живой силы ВСУ, внушительное количество украинских бойцов взято в плен.

Кадыров рассказал, что узел сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) был оборудован и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для украинских военных местности. Этот рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом на Марьинском направлении, подчеркнул глава Чечни.

Он также подчеркнул, что чеченцы под неприятельским артобстрелом оказывают первую помощь пленным. «Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра», — заметил он. Кадыров поблагодарил бойцов полка и командира Зайнди Зингиева за «блестящую, тактически спланированную» операцию.

Ранее Рамзан Кадыров призвал не называть спецоперацию на Украине мировой войной. Он отметил, что считает неуместными попытки навязать статус мирового конфликта, звучащие от различных экспертов.

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Марина Совина
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