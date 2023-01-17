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01:53, 17 января 2023Россия

Кадыров счел неуместным называть спецоперацию на Украине мировой войной

Кадыров счел неуместным попытки называть спецоперацию на Украине мировой войной

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не называть спецоперацию на Украине мировой войной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что считает неуместными попытки навязать статус мирового конфликта, звучащие от различных экспертов. «Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — заявил политик.

Кадыров отметил, что Китай, Индия, Пакистан и многие страны с совокупным населением в миллиарды людей сохраняют нейтралитет. «Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — уверен он.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров являются теми регионами, где может развиться военный конфликт с участием ведущих стран мира. При этом наиболее вероятным местом столкновения он назвал именно Украину — из-за политики США и других стран НАТО.

31 декабря прошлого года военный эксперт Роберт Фарли отметил, что вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась, а поводом для нее могут быть пять факторов. Возможные сценарии глобального конфликта он описал в материале для 19Fortyfive.

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Марина Совина
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