Кадыров счел неуместным называть спецоперацию на Украине мировой войной

Кадыров счел неуместным попытки называть спецоперацию на Украине мировой войной

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не называть спецоперацию на Украине мировой войной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что считает неуместными попытки навязать статус мирового конфликта, звучащие от различных экспертов. «Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — заявил политик.

Кадыров отметил, что Китай, Индия, Пакистан и многие страны с совокупным населением в миллиарды людей сохраняют нейтралитет. «Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — уверен он.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров являются теми регионами, где может развиться военный конфликт с участием ведущих стран мира. При этом наиболее вероятным местом столкновения он назвал именно Украину — из-за политики США и других стран НАТО.

31 декабря прошлого года военный эксперт Роберт Фарли отметил, что вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась, а поводом для нее могут быть пять факторов. Возможные сценарии глобального конфликта он описал в материале для 19Fortyfive.