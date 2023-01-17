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19:28, 17 января 2023Культура

В Тбилиси началась двухдневная панихида по Вахтангу Кикабидзе

В Тбилиси началась двухдневная панихида по актеру Вахтангу Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В центре Тбилиси началась двухдневная гражданская панихида по грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе, сообщает корреспондент ТАСС.

Прощание с артистом проходит в храме Кашвети. На нем присутствуют родственники, политики и деятели культуры. 19 января Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище.

Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни 15 января. Его продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что актер скончался после продолжительной болезни.

В качестве сценариста и режиссера Кикабидзе снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». Он был удостоен Государственной премии СССР за фильм «Мимино», получил премию за лучшую мужскую роль МКФ в Испании за игру в кинокартине «Не горюй» и другие награды. Также он был известен благодаря таким песням, как «Проводы любви», «Чито-Гврито» и «Вот и весь разговор».

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Марина Погосян
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