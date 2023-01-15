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14:51, 15 января 2023Культура

Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе

Продюсер заявил, что Вахтанг Кикабидзе умер в клинике в Тбилиси после долгой болезни

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси после продолжительной болезни. Такую причину смерти РИА Новости назвал его продюсер Рати Абзианидзе.

По его словам, артист уже долгое время испытывал проблемы со здоровьем.

«Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны», — заявил собеседник агентства.

Гражданская панихида, по предварительной информации, пройдет в четверг, 19 января.

Кикабидзе умер на 85-м году жизни.

В качестве сценариста и режиссера он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». В его фильмографии насчитывается более 20 картин. Среди его наиболее известных песен — «Проводы любви», «Чито-Грито» и «Вот и весь разговор».

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Варвара Кошечкина
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