Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе
Грузинский и советский артист Вахтанг Кикабидзе скончался в Тбилиси после продолжительной болезни. Такую причину смерти РИА Новости назвал его продюсер Рати Абзианидзе.
По его словам, артист уже долгое время испытывал проблемы со здоровьем.
«Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны», — заявил собеседник агентства.
Гражданская панихида, по предварительной информации, пройдет в четверг, 19 января.
Кикабидзе умер на 85-м году жизни.
В качестве сценариста и режиссера он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные». В его фильмографии насчитывается более 20 картин. Среди его наиболее известных песен — «Проводы любви», «Чито-Грито» и «Вот и весь разговор».