Нарколог заметил у Ким Чен Ына признаки алкоголизма

Нарколог Петров заявил, что у Ким Чен Ына имеются признаки алкоголизма

Cтавить диагноз по фотографии практически невозможно, но изменения во внешности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына дают основание для осторожного предположения о наличии у него алкогольной зависимости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров. Специалист изучил фото северокорейского лидера, сделанные в ноябре 2022 года, а также кадры, снятые год назад.

«Для начала стоить отметить, что ставить диагноз и оценивать состояние здоровья человека, не проведя диагностику и не собрав анамнез, в корне неверно и чревато ошибочными суждениями. Тем более что мы не можем быть уверены в оригинальности этих фотографий, — заметил специалист. — Но, если предположить, что фото оригинальное и отражает действительность и точность дат, то невооруженным глазом видно ухудшение в облике главы государства».

Нарколог обратил внимание на визуальные признаки злоупотребления алкоголя. К ним относятся излишний вес, отечность, гиперемия лица, сосудистый рисунок на коже.

«Однако это все является не только признаками алкоголизма, но и какого-либо системного заболевания. Внешние признаки являются лишь малой частью в постановке диагноза, поэтому мы не можем тут говорить точно», — уточнил Петров.

Ранее о том, что Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за кризиса среднего возраста, сообщило издание Mirror.

Источники издания утверждают, что глава КНДР пьет алкогольные напитки каждый день и регулярно плачет. Ученый из Северной Кореи Чхве Джинвук рассказал, что Ким Чен Ын беспокоится за свое здоровье, так как скоро ему исполнится 40 лет. «Он очень одинок и находится под давлением», — заключил он.