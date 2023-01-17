Имущество иноагентов предложили реализовывать в пользу семей погибших военных

Фонд исторического наследия предложил помочь семьям военных за счет имущества иноагентов

Имущество иноагентов невозможно изымать в пользу определенных лиц, но существует вариант создания специальных фондов поддержки, к примеру, семей погибших, которые будут финансироваться в том числе средствами, вырученными с реализации этого имущества, считает кандидат юридических наук, председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов. Свое предложение он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Карабанов отправил в Госдуму предложение об изъятии имущества иноагентов и лиц, дискредитирующих вооруженные силы. Текст обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Мы предлагаем в ближайшее время разработать правовой механизм, позволяющий в полной мере реализовать указанную своевременную и необходимую инициативу. (...) Это станет эффективным фильтром от необдуманных действий для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции и мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или "лидеров мнений", работающих в интересах иностранных разведывательных служб Фонд защиты национального исторического наследия

В разговоре с «Лентой.ру» Карабанов подчеркнул, что государство должно вводить новые меры для борьбы с иноагентами, чтобы их деятельность на территории России была либо серьезно затруднена, либо невозможна в принципе.

«Иноагенты встроены в огромную систему разведподразделений, единственная задача которых — причинить вред безопасности страны и граждан, — считает юрист. — Возможно, имеет смысл создания дополнительных фондов поддержки семей погибших военнослужащих, которые будут финансироваться в том числе с реализации имущества иноагентов».

Ранее Карабанов обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой об изменении действующего законодательства, направленной на лишение гражданства лиц, которым присвоен статус иностранного агента.