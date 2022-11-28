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15:33, 28 ноября 2022Россия

Предложение лишать иноагентов гражданства объяснили

Автор идеи о лишении иноагентов гражданства Карабанов объяснил свое предложение
СюжетИзменения в законодательстве:
Александр Карабанов

Александр Карабанов. Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Иностранный агент — это статус, который очень похож на статус врага народа в советское время, считает автор инициативы о лишении иноагентов гражданства, учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил свое предложение.

Карабанов обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой об изменении действующего законодательства, направленной на лишение гражданства лиц, которым присвоен статус иностранного агента. Текст обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Иностранный агент — это статус, очень похожий на тот, что в советское время присваивали врагам народа. По действующему законодательству, это физическое или юридическое лицо, которое финансируется иностранным государством для ведения деятельности против него. То есть, фактически, это враг, который находится внутри страны, имеет паспорт гражданина России и при этом, в соответствии с Конституцией РФ, получает разные права, льготы, денежные пособия», — сказал Карабанов.

Он добавил, что считает правильным лишать гражданства даже если оно является единственным.

«Статус иностранного агента присваивают только если доказано, что деятельность человека велась против интересов России и финансировалась другим государством. Я считаю, что, если человек этим занимается, он должен в полной мере осознавать, что может лишиться гражданства нашей страны. Если это гражданство для него единственное, то это только его собственная проблема», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналистку Анну Монгайт и еще трех человек.

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Наталия Белова
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