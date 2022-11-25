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21:20, 25 ноября 2022Россия

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана признали иноагентом

Минюст включил Ройзмана, Новикова, Монгайт и еще трех человек в реестр физлиц-иноагентов
Евгений Ройзман

Евгений Ройзман. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналистку Анну Монгайт и еще трех человек. Изменения внесены в соответствующий список на сайте ведомства.

Минюст также признал иноагентами Виталия Колина, Анну Монгайт, Александру Гармажапову и Федора Телина. Отмечается, что всех внесли в реестр за «осуществление политической деятельности» и финансирование с Украины, в случае Монгайт — и из Латвии.

Ведомство также пополнило список СМИ-иноагентов: в него включили журналистку Любовь Григорьеву.

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Марина Совина
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