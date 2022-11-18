Минюст России признал иноагентами двух журналистов

Минюст России признал иноагентами журналистов Биккинина и Колезева

Минюст России включил в список СМИ-иноагентов журналистов Ирека Биккинина и Дмитрия Колезева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ирек Биккинин является правозащитником и членом Союза журналистов России. Дмитрий Колезев — руководитель интернет-издания It’s My City о жизни в городе Екатеринбурге и главный редактор издания Republic (признано СМИ-иноагентом).

Ранее Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Ивана Алексеева (известного под псевдонимом Noize MC) и журналистку Ирину Шихман.