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17:13, 17 января 2023Россия

Инородное тело с курагой внутри извлекли из организма подмосковной пенсионерки

В Долгопрудном врачи извлекли из кишечника пенсионерки инородное тело с курагой внутри

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье врачи извлекли из организма 83-летней пенсионерки инородное тело с курагой внутри. Об этом сообщает пресс-служба Долгопрудненской центральной городской больницы в своем Telegram-канале.

Женщина обратилась к медикам с жалобой на сильные боли в животе и отсутствие стула. После осмотра врачи диагностировали у нее непроходимость тонкого кишечника и отправили пациентку на операцию.

«Рассекли тонкую кишку и извлекли фитобезоар — инородное тело, образующееся в желудке благодаря компонентам растительной пищи, которые не перевариваются, а, наоборот, накапливаются», — рассказали в пресс-службе, объяснив, что внутри безоара медики обнаружили разбухшую курагу.

После хирургического вмешательства пенсионерка успешно восстановилась и была выписана из стационара.

Ранее сообщалось, что в желудке московской школьницы нашли два рулона туалетной бумаги и плотное образование из волос.

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Варвара Родикова
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