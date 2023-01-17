Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:17, 17 января 2023Наука и техника

Разработан новый способ отвода молний с помощью лазера

Nature Photonics: разработан новый лазерный громоотвод

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

Группа французских, швейцарских и немецких ученых из Женевского университета, Политехнической школы и других исследовательских центров разработала новый громоотвод с помощью лазера. Такая технология позволяет отражать молнии на десятки метров даже в плохую погоду. Выводы работы описываются в журнале Nature Photonics.

Существующие громоотводы представляют собой высокие металлические сваи, которые ограничены по своему размеру. Например, десятиметровая конструкция сможет покрыть только область радиусом десять метров. Из-за этого существуют определенные сложности при защите объектов на большой территории, таких как аэропорт или АЭС.

Материалы по теме:
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи. Почему ученые не понимают, с чем они столкнулись?
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи.Почему ученые не понимают, с чем они столкнулись?
31 июля 2021
Вечная энергия. Как российские атомщики спасают планету и меняют мир
Вечная энергия.Как российские атомщики спасают планету и меняют мир
25 октября 2021

Лазерный громоотвод создает каналы ионизированного воздуха и направляет молнию вдоль его луча. Кроме того, лазер способен расширяться вверх, что позволяет создать необходимую область покрытия.

В результате экспериментов был использован лазер с мощностью один киловатт и один джоуль на импульс, который длился пикосекунду. Его протестировали на вершине Санти, которая располагается на высоте 2502 метра. Устройство было предназначено для защиты 124-метровой телекоммуникационной вышки, которая регулярно страдает от попадания в нее молний. Лазер также был оснащен специальными датчиками и приборами для наблюдениями за молниями.

После годового анализа данных специалисты пришли к выводу, что разряд может следовать за лучом почти на 60 метров, прежде чем достичь башни, это означает, что лазер увеличил радиус защитной поверхности со 120 до 180 метров. Причем такой громоотвод способен работать даже в сложных погодных условиях, например, при тумане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»
Ozon извинился перед клиенткой за поведение своей сотрудницы
Сокуров высказался о предложении вырезать из фильмов «актеров-предателей»
Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии россиян
В Эстонии анонсировали встречу министров обороны поддерживающих Киев стран
Новому главе Минобороны Германии сделали намек
Разработан новый способ отвода молний с помощью лазера
Российские власти прокомментировали риски для производства йогуртов
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
На Украине подорожал борщ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.