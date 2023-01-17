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14:27, 17 января 2023Среда обитания

Россияне оказались главными покупателями жилья в одной курортной стране

TUIK: в 2022 году россияне оказались главными покупателями жилья в Турции

Фото: unsplash

В 2022 году россияне купили в Турции больше жилья, чем другие иностранцы, и оказались главными покупателями недвижимости в этой курортной стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро статистики Турции (TUIK).

В общей сложности иностранцы приобрели в Турции более 67 тысяч объектов — за год показатель вырос на 15,2 процента. Наиболее популярными локациями оказались Стамбул, Анталья и Мерсин. Россияне скупили за год 16 тысяч квартир.

На второй строчке рейтинга оказались граждане Ирана — они приобрели 8,2 тысячи объектов. Топ-3 списка замкнули жители Ирака, которые стали владельцами более шести тысяч объектов. Эксперты отметили, что в марте россияне занимали третью позицию, однако стали лидировать с апреля.

Ранее агентство Knight Frank заключило, что по итогам 2022 года Турция заняла первое место в списке мест, где сильнее всего подорожала аренда недвижимости. В Анталье аренда в среднем подорожала минимум в четыре раза, с 200-600 долларов в месяц до двух тысяч долларов.

Нина Ташевская
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