Малышева назвала способ выявить у себя смертельную инфекцию

Врач Малышева назвала невозможность наклонить голову к груди признаком менингита

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способ выявить у себя менингит. Специалисты рассказали, что главным признаком этой смертельной инфекции является невозможность наклонить голову к груди. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Менингит — это бактериальная инфекция мозговых оболочек», — объяснил Продеус. По его словам, при менингите нарушается работа мозга и возникает отек. «К сожалению, заболевание настолько серьезное, что даже при своевременном лечении большой процент пациентов имеют шанс погибнуть, до 15-20 процентов, и, к сожалению, почти половина людей, перенесших инфекцию, имеют осложнения в течение всей жизни», — добавил иммунолог.

Малышева отметила, что начало болезни может проявляться как простое ОРЗ, но важным признаком менингита является невозможность наклонить голову к груди, которая называется ригидностью затылочных мышц. «У человека без менингиальных симптомом голова наклонится, человек, у которого есть симптомы менингита, не сможет нагнуть голову из-за спазма мышц шеи и затылка», — добавил Продеус. При обнаружении этого симптома, как подчеркнули врачи, важно сразу обратиться в инфекционную больницу.

В конце ноября стало известно, что в Подмосковье произошла вспышка менингита среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Все заболевшие жили в общежитии в Нахабине, по четыре-пять человек в комнате. 2 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о локализации вспышки в Московской области.