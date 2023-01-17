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14:39, 17 января 2023Бывший СССР

В Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка

Власти Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка из школ

Фото: Shutterstock

Власти Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка из учебных заведений. В ней будет указано, где найти учителей других иностранных языков, заявила министр образования и науки страны Анда Чакша, ее цитирует Delfi.

«Министерство сейчас работает над дорожной картой. В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык», — сообщила она. В министерстве рассматривают вариант создать специальную программу, чтобы учителей русских школ подготовить к преподаванию полностью на латышском языке.

Также председатель Профсоюза самоуправлений Гинтс Каминскис подчеркнул, что в учебных учреждениях не хватает педагогов. Как отмечается, свыше 300 латвийских школ в качестве второго иностранного языка предлагают русский. Поиск учителей, которые могли бы преподавать какой-либо язык стран Европейского союза (ЕС), является очень сложным, пишет Delfi.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал историческим решение о переводе всего образования в республике на латышский язык. Данный шаг избавит страну от «колониального наследия», позволив молодому поколению учиться на одном языке, добавил он. Политик отметил, что существующая разобщенность «не доводит до добра».

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Кристина Есикова
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