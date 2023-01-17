В Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка

Власти Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка из школ

Власти Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка из учебных заведений. В ней будет указано, где найти учителей других иностранных языков, заявила министр образования и науки страны Анда Чакша, ее цитирует Delfi.

«Министерство сейчас работает над дорожной картой. В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык», — сообщила она. В министерстве рассматривают вариант создать специальную программу, чтобы учителей русских школ подготовить к преподаванию полностью на латышском языке.

Также председатель Профсоюза самоуправлений Гинтс Каминскис подчеркнул, что в учебных учреждениях не хватает педагогов. Как отмечается, свыше 300 латвийских школ в качестве второго иностранного языка предлагают русский. Поиск учителей, которые могли бы преподавать какой-либо язык стран Европейского союза (ЕС), является очень сложным, пишет Delfi.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал историческим решение о переводе всего образования в республике на латышский язык. Данный шаг избавит страну от «колониального наследия», позволив молодому поколению учиться на одном языке, добавил он. Политик отметил, что существующая разобщенность «не доводит до добра».