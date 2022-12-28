Президент Латвии рассказал об «историческом шаге» властей республики

Президент Латвии назвал историческим решение о ликвидации образования на русском в стране

Решение о переводе всего образования в Латвии на латышский язык является историческим. Об этом президент республики Эгилс Левитс заявил в эфире Латвийского радио 4, передает портал LSM.

По его мнению, решение о ликвидации образования на других языках, в том числе на русском, является очень важным с точки зрения объединения общества. При этом он отметил, что ныне существующая разобщенность «не доводит до добра». «Поэтому это действительно исторический шаг. Очевидно, сразу мы его не оценим: изменения вступают в силу через три года. Но уже сейчас следует заняться подготовкой учителей латышского языка и других предметов», — сказал глава республики.

Президент предположил, что результаты принятого решения латвийское общество оценит через 50 лет и что подобный шаг избавит страну от «колониального наследия», позволив молодому поколению учиться на одном языке. «Конечно, часть будет говорить в семьях на языках меньшинств — на русском, польском, других… Но это не будет мешать им быть латышами по убеждению», — добавил Левитс.

Ранее президент Латвии назвал русский язык пережитком оккупации. Политик допустил, что русский скоро будет вытеснен из республики другими иностранными языками, и призвал местные власти поспособствовать распространению языков Европейского союза.