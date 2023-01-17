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18:24, 17 января 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал визит премьер-министра Италии на Украину

Президент Зеленский анонсировал визит на Украину премьер-министра Италии Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Киев. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1, передает РИА Новости.

«Мы очень ждем Джорджу. Я не говорю "Джорджа Мелони", потому что во время нашего первого разговора она сказала мне: "Владимир, пожалуйста, зовите меня Джорджей". Я увидел в ней предельно конкретного премьер-министра», — сказал Зеленский.

Конкретную дату визита Мелони президент не озвучил, отметив, что это случится «скоро». Он добавил, что премьер поддерживает Украину и общие ценности, несмотря на публикации в СМИ до ее прихода к власти, говорившие о пророссийском характере ее будущей политики.

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Алевтина Запольская
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