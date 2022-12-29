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16:19, 29 декабря 2022Мир

Премьер-министр Италии вступилась за россиян

Премьер Италии Мелони: решения властей РФ по Украине не должны отражаться на россиянах

Фото: Remo Casilli / Reuters

Решения, которые власти России принимают в связи с конфликтом на Украине, не должны отражаться на населении страны. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

Политик вступилась за россиян, выступая на пресс-конференции по итогам года. Она напомнила, что Россия и Италия имеют крепкие культурные связи. «Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов" — прим. «Ленты.ру»). Решения, которые принимает российское правительство, не должны ложиться на российский народ», — убеждена Мелони.

При этом она добавила, что в случае украинского конфликта решения руководства РФ нарушают международное право. Если бы международное сообщество приняло выбор властей страны, «он бы обрушил всю конструкцию нашей международной юридической крепости», считает премьер-министр.

Ранее Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Политик также подтвердила, что планирует посетить Киев.

27 декабря Зеленский сообщил, что Мелони рассказала ему о рассмотрении запроса касательно передачи Киеву зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot. Также политики обсудили «формулу мира» на Украине.

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Полина Матюхина
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