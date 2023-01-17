Одна пляжная страна стала реже пускать россиян из-за страха нелегальной миграции

АТОР: Мексика стала тщательнее проверять российских туристов на границе

Мексика стала реже пускать граждан некоторых стран, в том числе и России, из-за участившихся случаев нелегальной миграции оттуда в США. На это обратили внимание специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мексиканские партнеры туроператоров подтверждают, что проверки на границе стали жестче, при этом новых ограничительных правил не вводилось. Туристам напомнили, что, как и раньше, для въезда в популярную пляжную страну требуется обратный билет. Более того, если рейс чартерный, то авиабилеты должны быть обязательно одной авиакомпании. Помимо прочего, путешественникам нужно иметь бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания.

«В последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и незаконно остаться в Америке. Для того чтобы пресечь такие попытки, иммиграционные офицеры в Мексике еще тщательнее, чем ранее, проверяют все необходимые для въезда документы, в том числе обратный билет», — раскрыли АТОР страхи властей Мексики в одной принимающей компании.

Ранее в январе заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский рассказал, что ведомство видит «некоторое увеличение отказов во въезде». По его словам, признаков превышения полномочий со стороны миграционной службы Мексики или нарушения прав российских граждан нет.