Кожаные плащи из 1990-х вновь стали модными у знаменитостей

People: кожаные плащи из 1990-х годов вновь обрели актуальность у знаменитостей

Журналисты People назвали еще одну вещь из 1990-х годов, которая вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о длинном кожаном плаще, который вновь стал популярным у знаменитостей в 2023 году. Отмечается, что модели, блогеры, актрисы и другие именитые личности принялись массово появляться на публике в упомянутой верхней одежде различных цветов. Среди них, например, оказались манекенщицы Миранда Керр и Хейли Бибер.

Помимо них, в кожаном тренче на улицах Нью-Йорка заметили канадскую певицу Шанайю Твейн. В то же время предпринимательница Кайли Дженнер выходила в свет как в плаще длины макси, так и в укороченном варианте модной вещи, а телезвезда Лори Харви сочетала данную одежду коричневого цвета с черными лонгсливом и облегающими брюками.

В июле 2022 года дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.