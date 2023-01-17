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11:24, 17 января 2023Россия

В московской школе произошел пожар из-за сушилки для рук

РЕН ТВ: в школе №1252 имени Сервантеса в Москве произошел пожар из-за сушилки для рук

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Пожар произошел в школе №1252 имени Сервантеса в районе Сокол на севере Москвы. По предварительным данным, огонь распространился на третьем этаже образовательного учреждения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала предположил, что пожар возник в туалете из-за того, что неизвестные ударили по сушилке для рук.

Учащиеся показали кадры с места, на них наблюдается открытое возгорание. Из туалета идут клубы черного дыма.

Спасатели и огнеборцы направились к месту происшествия в московской школе. Никто из учеников не пострадал, детей успели вывести из здания.

Другие подробности случившегося выясняются.

16 января сообщалось, что в центре Кургана загорелось здание спортивной школы. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров на втором этаже.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Персонал и учащихся успели вывести из здания спортивной школы до прибытия огнеборцев.

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Анна Щербакова
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