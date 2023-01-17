В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и скрылся

NHK: в японском городе Фукуока мужчина напал на женщину с кухонным ножом, убил и скрылся

В японском городе Фукуока мужчина напал на женщину с кухонным ножом, нанес ей многочисленные ранения и скрылся с места преступления. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел неподалеку от крупной железнодорожной станции «Хаката». Нападавший был одет в темную одежду. Свидетели рассказали, что мужчина несколько раз ударил жертву ножом, после чего она упала на землю, но он продолжал удерживать ее на месте, чтобы она не могла двигаться. Женщина скончалась.

По данным телеканала, преступник сбежал, сейчас его ищут. В полиции уточнили, что до этого погибшая обращалась к ним с жалобами на «проблемы между мужчиной и женщиной». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, связано ли убийство с поступившими ранее жалобами.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на людей на Северном вокзале Парижа. Несколько человек получили ранения.