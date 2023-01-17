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11:51, 17 января 2023Путешествия

В Непале туристы нашли мертвую женщину на горной тропе

В Непале на перевале Торанг Ла найдено тело мертвой туристки из Кореи

Фото: Sungabha

На перевале Торанг Ла в Непале найдено тело одинокой туристки, пишет Sungabhanews.

Мертвую женщину на горной тропе обнаружили туристы, которые путешествовали с гидом компании North Nepal Treks and Expeditions. Информацию об этом проводник передал в полицию утром 15 января.

В полиции сообщили, что погибшая является гражданкой Кореи, женщине примерно 45 лет. По мнению гидов, туристка могла умереть из-за горной болезни — тропа располагается на высоте более 5400 метров над уровнем моря.

Тело туристки в настоящее время находится в Мананге, ведется координация его отправки в Катманду. В полиции округа сообщили, что на той же горной тропе были обнаружены еще два тела иностранных путешественников — они будут отправлены единовременно.

Ранее на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту лайнера находились 4 члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Все 72 человека погибли.

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Дарья Рыбак
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