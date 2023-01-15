В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту

66 пассажиров и экипаж упавшего в Непале лайнера Yeti Airlines, включая 4 россиян, погибли

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Подробности публикует The Kathmandu Post.

Очевидцы сняли на видео крушение самолета

15 января турбовинтовое воздушное судно ATR 72, следовавшее из Катманду, потерпело крушение во время посадки в Покхаре. На ролике с предположительным моментом катастрофы, снятом очевидцами, видно, как лайнер накреняется в сторону и стремительно падает.

Сразу после происшествия власти закрыли аэропорт для проведения спасательных работ. Вдобавок премьер-министр республики Пушпа Камаль Дахал созвал экстренное заседание Совета министров, на котором поручил Министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести операции по спасению и оказанию помощи.

Несколько пассажиров выжили во время крушения

Изначально телеканал News18 информировал, что все пассажиры разбившегося самолета погибли. Однако экстренные службы подтвердили гибель 29 человек.

29 пассажиров погибли при крушении самолета в Покхаре, по официальным данным экстренных служб

При этом агентство AFP в своем аккаунте в Twitter опубликовало информацию о том, что спасатели нашли выживших при крушении судна, их госпитализировали. По данным ТАСС, ими являются двое граждан Непала.

Известно, что всего среди пассажиров были трое младенцев, трое детей и 62 взрослых. Позже выяснилось, что на рейсе присутствовали 53 непальца и 15 иностранцев из семи разных стран, а именно из Индии, Южной Кореи, Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции и России.

Посольство России в Непале подтвердило присутствие россиян на рейсе

Дипведомство подтвердило, что на борту находились четверо россиян, и добавило, что их судьба выясняется. «Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными ведомствами», — сказано в посте.

АТОР опубликовал список россиян, летевших в разбившемся самолете. В числе российских граждан были Виктория Алтунина, Елена Бандуро, Юрий Лугин и Виктор Лугин.

Пилоты пытались увести самолет от населенного пункта

По данным непальского издания Online Khabar, пилоты разбившегося ATR 72 успели увести самолет от населенного пункта перед крушением. По словам очевидцев, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, если бы летчики опоздали хотя бы на минуту.

Местные жители предполагают, что командир воздушного судна специально направил лайнер в ущелье реки Сети Ривер.

Российский летчик назвал одной из возможных причин крушения отказ двигателя

Российский пилот и специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал две возможные версии крушения лайнера в Непале.

По его словам, одной из причин мог стать отказ двигателя. Романов уточнил, что если не зафлюгировать вовремя винты при отказе двигателя, то возможно сильное кренение, при котором самолет трудно удержать. Вторая версия пилота — намеренная попытка привести самолет к катастрофе, которую мог совершить кто-либо из находящихся на борту.

При этом эксперт считает, что условия посадки вряд ли могли быть причиной крушения.